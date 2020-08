Wzruszony 62-latek nie wierzył własnym oczom. "To nie nasze, to nie moje chyba"

Dwa lata temu 62-letni pan Szczepan mocno przeżył śmierć żony, po której długo nie mógł się pozbierać. Na szczęście wraz z nim w starym i nieco zaniedbanym domu mieszkały jego córka oraz 21-letnia wnuczka, które roztoczyły nad nim opiekę. Teraz kiedy pojawiła się szansa na poprawę warunków życia, na co dzień studiująca w stolicy Klaudia nie wahała się ani chwili i zgłosiła swojego dziadka do nowego programu Telewizji WP. To dzięki niemu pan Szczepan otrzyma "Remont w prezencie".

Telewizja WP