"To choroba kłamców". Zaskakujące wyznanie Woźniak-Starak

- Postanowiłem wykorzystać to, że jestem osobą rozpoznawalną, i zachęcić młode osoby do wykonania badań i leczenia cukrzycy. Od kiedy media ujawniły, że jestem chory, zaczęły pisać do mnie młode osoby, u których zdiagnozowano cukrzycę i które nie mogły się z tym pogodzić. Ta choroba kojarzy się wszystkim z otyłością, zaniedbaniem, obżarstwem, a to krzywdzący stereotyp. Ci ludzie są tak samo zbuntowani jak ja kiedyś, gdy rozpoznano u mnie tę chorobę. Piszą, jak popadają w depresję, alkoholizm i inne uzależnienia, zamiast prowadzić skuteczną terapię. Podobnie było w moim przypadku, w konsekwencji doszło u mnie do niewydolności nerek, a potem udaru i niepełnosprawności. Chciałbym więc przestrzec innych przed tymi konsekwencjami. A przecież zawsze najlepiej posłużyć się własnym przykładem - opowiadał Figurski w rozmowie z Barbarą Jagas.