Wyznał publicznie, że nie może patrzeć na siebie w lustrze. Kudelski: "Może z mojego działania wyniknie coś dobrego"

Przeczytałem mnóstwo historii, które dały dowód, jak bardzo kampania o otyłości jest potrzebna. Wiele osób zaczepia mnie gdzieś na ulicy czy w pociągu i ma odwagę o tym porozmawiać. Szokujące było dla mnie, że część z tych zaczepiających mnie osób to nie są osoby z dużym BMI. To osoby, które zmagają się z chorobą otyłościową, ale nie widać tego u nich. To osoby, które są wiecznie na diecie, ze stanami depresyjnymi czy restrykcyjnie kontrolujące swoją masę ciała i to, co jedzą. Osoby, które niekiedy potrzebują fachowej opieki, a są dyskryminowane przez społeczeństwo.