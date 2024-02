"Prosiłem Boga o śmierć". Historia gwiazdy filmów dla dorosłych

Rocco Siffredi w przemyśle filmów dla dorosłych pojawił się w połowie lat 80. ubiegłego wieku. Przy pierwszym podejściu nie odniósł w tej branży sukcesu. Jak twierdził, w tamtych czasach zbyt mocne okazywanie przez mężczyznę wrażeń podczas realizacji zdjęć nie było jeszcze tolerowane w branży. Urodzony we Włoszech aktor porzucił wówczas biznes dla dorosłych i przeniósł się do Londynu, gdzie rozpoczął karierę jako model. Powrócił do branży dzięki wsparciu naszej rodaczki Teresy Orłowskiej.