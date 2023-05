Wyszedł na wolność dzięki dziennikarce. Pomogła też dwóm Polakom

Najczęściej proszą o wskazanie kogoś, kto by im pomógł. Gdy trafiasz do więzienia, to jednocześnie do bardzo samotnego miejsca. Miejsca, w którym większość z nas pogubiłaby się, nie wiedziała, co robić i od czego zacząć walkę o siebie. Widzę, jak ludzie niesłusznie oskarżeni i ich rodziny walczą, by o ich historiach się mówiło, pisało, by sądy nie zapominały i nie ignorowały ich. Ignorowanie tych ludzi nic nie da. Dla nas, jako całego społeczeństwa, najlepszym rozwiązaniem jest dokładne przyjrzenie się sprawie.