Wyszczupliła twarz. Zdjęcia z bolesnego zabiegu obiegły sieć

Ewa Lubert jest często porównywana do Dody. Nie powinno to dziwić – wystarczy jedno spojrzenie, by stwierdzić, że są do siebie całkiem podobne z urody. Kobiety łączy także fakt, że trenerka fitness jest żoną Tomasza Luberta, założyciela grupy Virgin, w której przez wiele lat śpiewała Doda.