Wypłynął wywiad Aniston sprzed lat. Oburzające zachowanie prezentera

Podczas wywiadu Aniston opowiada Lettermanowi historię o tym, jak kiedyś wpadła na fanów w łaźni parowej. Letterman później przysunął się do aktorkim mówiąc: "Wybacz mi, jeśli to niegrzeczne. Chcę tylko spróbować jednej rzeczy". Następnie zbliżył się do jej twarzy i umieścił kosmyki włosów Aniston w ustach i zaczął je ssać. Aniston śmiała się podczas tego dziwacznego zdarzenia, ale chwilę później była w wyraźnym szoku, gdy wzięła szmatkę, aby wytrzeć włosy.

Ranking najlepiej ubranych gwiazd: Aniston, Kanye West czy Beckham?

"Przepraszam" – powiedział Letterman. "To coś związanego z łaźnią parową!". Aniston odparła, że nigdy tego nie zapomni. To samo mówią internauci, którzy mieli okazję zobaczyć to wideo po raz pierwszy. "Wzdrygam się, jak oglądam wywiady Lettermana", "Ten wywiad wciąż jest obrzydliwy", "To okropne. Musimy pamiętać, że te rzeczy zdarzały się i nadal mają miejsce w codziennym życiu ludzi", "Nie miałem pojęcia, że Letterman był takim obrzydliwcem" – napisali użytkownicy Twittera.