Wypił za śmierć rosyjskiej giełdy. Mina dziennikarki była bezcenna

Gdy dziennikarka zapytała go, czy w takim razie zamierza pozostać w swojej profesji, ekspert odpowiedział, że w najgorszym wypadku wróci do pracy jako Święty Mikołaj. "Tak jak robiłem to 25 lat temu" – rzucił. Po tych słowach Butmanov sięgnął po butelkę wody gazowanej i wypił symboliczny toast za śmierć rosyjskiej giełdy papierów wartościowych.