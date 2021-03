Wiedzieli, co robią. Są wyniki oglądalności głośnego wywiadu

7 marca w niedzielę wieczorem widzowie mogli usłyszeć, co Meghan i Harry opowiedzieli w programie Oprah Winfrey na temat swojego życia na królewskim dworze. Był to pierwszy raz, gdy para rozmawiała z mediami od czasu zerwania z rodziną royalsów. Rozmowa okazała się strzałem w dziesiątkę zarówno dla Winfrey, jak i dla stacji CBS, która ją wyemitowała. Dzięki "The New York Times" wiemy już, że oglądalność programu "Oprah with Meghan and Harry: A CBS Primetime Special" z Susseksami wyniosła według wstępnych danych Nielsena 17,1 mln osób. W pierwszej godzinie wywiad śledziło 16,9 mln osób, a w drugiej 17,3 mln.