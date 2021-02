Wymowne zdjęcie byłej żony Żyły. Tak zareagowała na jego sukces

Choć jest już dawno po rozwodzie, wciąż toczy wojnę z byłym partnerem. Co chwilę komentuje zachowanie Piotra i kiedy może stara mu się docinać – czy będą to komentarze pod zdjęciem, czy jakaś relacja na InstaStory. To właśnie tam można zobaczyć to, jak zareagowała na wielki sukces skoczka, który w sobotę 27 lutego po raz pierwszy w karierze został mistrzem świata, wygrywając konkurs w Oberstdorfie na skoczni K-95.