Wyluzujcie, to rozkaz. Bezlitośnie o brytyjskiej rodzinie królewskiej. Na Wyspach byłoby to nie do pomyślenia!

Pierwszy sezon "The Prince" to 12 bardzo krótkich odcinków, które ogląda się ekspresowo. Ta mała satyryczna produkcja już zdążyła nieźle namieszać. Zarzuca się jej wyśmiewanie i atakowanie małego księcia George'a. Jednak trzeba wykazać się naprawdę dużą dozą ignorancji, by nie dostrzec w "The Prince" sarkazmu, czarnego humoru i wielkiego dystansu.