Wygrał prawomocnie z TVP. Dziś odsłania kuriozalne kulisy zwolnienia

Wojciech Majcherek wygrał proces z TVP o bezpodstawne zwolnienie. Teraz zdradził, jakie postawiono mu zarzuty. Dołączył też list do ówczesnego szefa TVP Kultura Mateusza Matyszkowicza. " […] to świadectwo jest potrzebne jako jeszcze jeden przykład tego, co dzieje się za kulisami mediów publicznych" - pisze.