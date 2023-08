"Wydawało mi się, że to koniec świata". Odniosła się do sprawy z Makłowiczem

Ewa Wachowicz to gwiazda telewizji Polsat. Na antenie stacji prowadzi kulinarny program "Ewa gotuje". Ma na koncie kilka książek, pojawiła się w popularnej "Niani", była jurorką "Top Chefa" oraz pokazała, co potrafi w "Tańcu z gwiazdami". Ponadto jest producentką telewizyjną. A to zaledwie część aktywności Wachowicz.