Wybory 2020. TVP i Polsat najwięcej czasu poświęciły przemowie Andrzeja Dudy

W niedzielę 28 czerwca Polacy ruszyli do urn wyborczych, aby wybrać prezydenta na najbliższe 5 lat. Cząstkowe wyniki PKW wskazują, że Andrzej Duda zyskał większe poparcie niż wynikało to z sondaży .

Z kolei stacje TVN oraz TVN24 starały się dopuścić do głosu w pierwszej części wieczoru wyborczego też innych kandydatów. Po pokazaniu ok. 15-minutowego fragmentu wypowiedzi Andrzeja Dudy, przedstawiono też części przemów Rafała Trzaskowskiego , Szymona Hołowni i Krzysztofa Bosaka . W ciągu godziny od ogłoszenia wyników sondażowych na antenach TVN wypowiedziało się 4 kandydatów.

Stacja TVP nie pokazała za to całej blisko 19-minutowej przemowy Rafała Trzaskowskiego, skracając ją do 8 minut. Dopiero po godz. 22 przekazano czas antenowy innym kandydatom. Szymon Hołownia otrzymał 5 minut na antenie TVP, Krzysztof Bosak - 2, Robert Biedroń - 3, a Władysław Kosiniak-Kamysz - 3 minuty. Przemowy ostatnich dwóch kandydatów zostały przerwane kolejną wypowiedzią Andrzeja Dudy ze Strzelec trwającą 22 minuty, przez co widzowie mogli zobaczyć je dopiero po godz. 23.