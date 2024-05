Wulgaryzm w "Panoramie". Jest reakcja KRRiT

Jest bardzo prawdopodobne, że szef KRRiT Maciej Świrski nałoży karę na TVP2. Kilka tygodni temu zrobił tak w przypadku TVN, które musi zapłacić prawie 20 tys. zł z tego samego powodu. W maju ub.r. na koniec jednego z odcinków "Szkła kontaktowego" w TVN24 satyryk Krzysztof Daukszewicz rzucił do dziennikarza Piotra Jaconia: "Jakiej płci on jest dzisiaj?". Jacoń jest ojcem transpłciowego dziecka. Do Daukszewicza szybko doszło, co powiedział i gdy leciały już napisy końcowe programu słychać było jego komentarz: "Chyba ja pie…lnąłem głupotę".