Wulgarnie pożegnał rząd i Morawieckiego. Nie gryzie się w język

W najnowszej "notce" Twardoch wychodzi od słów premiera Morawieckiego, który mówił, że "Polska jest jedna i wszyscy musimy się w niej odnaleźć" . Pisarz podkreśla swoje obrzydzenie do "anachronicznego romantyzmu" PiS-u, ale jednocześnie wylicza, za co docenia ostatnie 5 lat polityki rządu.

"[…] weszliście jej z buciorami w najgłębsze, najbardziej intymne sfery i dlatego, panie premierze, Polska płonie. Dlaczego to zrobiliście? Nie wiem, bo jesteście głupi albo nieostrożni, albo wydaje się wam, że wszystko wam wolno , nie wiem, ale w sumie to nie ma znaczenia" – konstatuje Twardoch.

"Panu, pańskiemu szefowi, pani sędzinie z Trybunału, nawołującym dziś do spokoju mam do powiedzenia to samo, co dziś mówi panu ta już niemilcząca większość. Wypierdalać. Nara" – stawia brutalną kropkę Twardoch.