Wulgarnie o PiS w "Teleexpressie". Zakpił z dziennikarzy TVP

To miał być kolejny okołoświąteczny michałek. We środowym "Teleexpressie" wyemitowano reportaż poświęcony panu Bartoszowi Dolnemu z miejscowości Ludomy w Wielkopolsce i jego imponującej iluminacji. - To nie Las Vegas, to las lampek u pana Bartosza Dolnego. Co roku dekoracja się rozrasta. W tym roku lampek jest 35 tys. i jest jasne jak słońce, że nawet natura nie ogranicza jego inwencji - mówi lektor "Teleexpressu".