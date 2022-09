Wszystko się zmieniło. Harry i Meghan w desperacji edytują produkcję

Książę Harry i Meghan od ponad roku pracują nad serialem dokumentalnym w ramach wielomilionowej umowy z Netflixem. Szefowie giganta streamingowego, którzy zresztą nie ogłosili jeszcze oficjalnie projektu Susseksów, mieli nadzieję, że wyemitują go w grudniu po piątym sezonie "The Crown". Doszło jednak do istotnego zwrotu. Jak donosi serwis Page Six, książęca para chce wprowadzić więcej zmian do swojej produkcji, co potencjalnie przesunie jej premierę na 2023 r.