"Wszystko dla Katarzyny!". Nadchodzi nowy sezon "Wielkiej" na HBO Max

Ale też dużą częścią tego sezonu jest to, że Katarzyna włada państwem, więc nie ma zbyt dużo czasu, by dbać o ognisko domowe. Peter jest tak dobrym ojcem i kocha swojego syna, ale czy to mu wystarczy? Czy to nie uszkodzi jego ego? Zobaczymy. Oczywiście, jest między nimi i miłość i nienawiść. Kochają się, ale to skomplikowane. To nawet jeszcze bardziej popaprane niż wcześniej!