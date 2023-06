Wszystkie mecze w jednej transmisji! Gdzie obejrzeć multiligę eWinner 2. ligi?

Tabela eWinner 2. ligi przed ostatnią kolejką

Na pozycji lidera drugoligowej tabeli znajduje się Polonia Warszawa. Ta drużyna awans do pierwszej ligi ma już w kieszeni. Drugą lokatę zajmuje aktualnie Kotwica Kołobrzeg (58 punktów), a na trzecim miejscu znajduje się Stomil Olsztyn (56). Czwarta lokata należy do Znicza Pruszków (56), a piąta - do KKS-u Kalisz (54). Szósty jest Motor Lublin (54), a siódma - Wisła Puławy (53).