Wszyscy znali bliźniaczki Olsen. Dziś trudno je rozpoznać

Dziewczynki w 1994 r. zaczęły grać w "The Adventures of Mary-Kate & Ashley", w 1998 r. wcieliły się w "Bliźniaczki", a w 1996 r. pojawiły w "Czy to ty, czy to ja?". Można je było zobaczyć także w takich filmach i serialach jak "Jak dwie krople wody", "Paszport do Paryża", "Nikomu ani słowa", "Odlotowa podróż" czy "Wyzwanie". W większości produkcji grały razem, ale Mary-Kate Olsen dostawała też osobne role.