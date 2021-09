Wstrząsający wpis Racewicz. Pokazała, co piszą jej ludzie. To nie mieści się w głowie

"Szczęśliwemu nie przyjdzie do głowy, aby ranić. Kaleczą skaleczeni, odrzucają odrzucani. Błędne koło - możesz stwierdzić. Pełna zgoda. Tylko że z każdego zaklętego kręgu jest wyjście, wiesz? I zależy od ciebie. Nie znajdziesz go, dopóki wolność słowa będzie ci się mylić z językowym bluzgiem, a prawo do komentarza ze słowną maczetą" - ciągnie Racewicz.