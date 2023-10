Wstrząsająca historia z gwiazdorem w roli głównej. Rozliczają pedofila

Brytyjka już w serii Netfliksa zdecydowała się stanąć przed kamerami i otwarcie opowiedzieć o krzywdach, jakich doświadczyła od 11. do 15. roku życia. Sam wyznała, że była napastowana przez prezentera ponad 20 razy w czasie, gdy był on wolontariuszem w szpitalu Stoke Mandeville. Sam mówiła o tym, jak próbowała zakrywać się ubraniami, by Savile "nie mógł położyć na niej swoich rąk". - Wierzyłam, że w jakiś sposób się do tego przyczyniłam. Bo mogłam krzyczeć. Powinnam móc iść z tym do mamy, do taty, do rodziny, do nauczycieli. Mogłam to od razu przerwać. Dlaczego nie krzyknęłam: "Zostaw mnie w spokoju?" Dlaczego tego nie przerwałam? - mówiła.