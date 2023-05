Wstał i zdradził swoją historię. Barciś zaskoczył wszystkich

Wojewódzki dla żartu zapytał, kiedy ostatnio Barciś pobił kogoś do krwi. Prowadzący nie spodziewał się, jak potoczy się za chwilę ten wątek. Barciś mówił o tym, że nigdy się nie bił, że zawsze unikał konfrontacji - szczególnie w dzieciństwie. Powiedział, że był wyśmiewamy w szkole i chłopaki wrzucali go na stojącą na korytarzu szafę, z której, bez pomocy woźnego czy nauczyciela, Barciś nie mógł zejść. Wojewódzki próbował teatralnie się rozpłakać i obrócić to w żart, ale szybko się zreflektował, że to nie ten moment.