Wspaniały gest w "Sprawie dla reportera". Nie wahali się oddać cennych pamiątek

W ostatnim programie Elżbiety Jaworowicz poznaliśmy historię 5-letniej Oli, która cierpi na zespół Aperta. Kiedy okazało się, że dziewczynka potrzebuje prawie pół miliona zł na leczenie w USA, eksperci zebrani w studiu zdecydowali się na piękny gest.

Zespół Aperta to wrodzone wady genetyczne, które u małej Oli objawiają się deformacją twarzy i zrośniętymi paluszkami. U 38 proc. chorych występuje też niepełnosprawność intelektualna. Mama 5-latki mówiła przed kamerami (program nagrywano w styczniu, a emisja nastąpiła 13 lutego), że Ola ma szansę na operację w Dallas, ale koszt całego przedsięwzięcia to 460 tys. zł. Wyjazd może nastąpić już w marcu, jednak dla rodziny Oli kwota do zebrania jest niewyobrażalna. Na szczęście może liczyć na pomoc ludzi o wielkim sercu.