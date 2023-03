Wrze na korytarzach redakcji Radia Szczecin. "Smutek, rozczarowanie, złość"

Wejście do siedziby Radia Szczecin zostały oblane kilka dni temu czerwoną farbą. Dlatego Spór boi się eskalacji: - Jest hejt i groźby, kierowane pod adresem ludzi, którzy nie odpowiadają za to co się stało. Smutno się na to patrzy, bo wiele z tych osób jest mi bliskich. Wiele osób w Radiu Szczecin przeżywa tragedię rodziny pani Magdaleny Filiks i walczy o prawdę. Walczą o radio, które dla Szczecina zawsze odgrywało ważną rolę. Nie znam się na polityce, ale widzę jak polityka wdarła się do Radia Szczecin i jak bardzo je zmieniła. To smutne.