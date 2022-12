Wróżki zdjęte z anteny. TVN kończy z programem

W sieci można znaleźć jeden z ostatnich odcinków "Nocy Magii". Wróżka Akima odpowiadała na pytania nadsyłane w SMS-ach od widzów. Mówiła o depresji, która jej zdaniem jest złym stanem duszy i doradzała widzkom w sprawach sercowych. Niepocieszeni fani programu komentują na Facebooku: "Czasem coś trzeba zakończyć, aby pojawiło się nowe lepsze. Do usłyszenia w nowej odsłonie", "Wróżbita Maciej w ostatnich programach bardzo mocno akcentował, że władzy jest bardzo nie na rękę, by ludzie mieli dostęp do wiedzy ezoterycznej. Mówił, że nieświadomym narodem łatwiej sterować,co jest prawdą", "Przykra informacja i bardzo denerwujące".