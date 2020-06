Wracają "Usta usta"! Paweł Wilczak w obsadzie

Jak podaje tygodnik "Party", jeszcze w czerwcu ruszą prace na planie serialu "Usta usta". Po 10 latach od premiery TVN zdecydował się na kontynuację historii trzech związków, które z zaciekawieniem śledzili widzowie. Mocną stroną serialu, poza fabułą, była też obsada. Serialową partnerką Pawła Wilczaka była Magdalena Różdżka, wystąpili też Magdalena Popławska, Marcin Perchuć, Wojciech Mecwaldowski, Sonia Bohosiewicz czy Karolina Gorczyca. Według doniesień tygodnika, producentom udało się namówić do współpracy wielu z nich.

Choć rząd poluzował już wiele obostrzeń w związku z pandemią koronawirusa, produkcja dołoży wszelkich starań, by zadbać o bezpieczeństwo aktorów i pozostałych osób pracujących przy serialu. Jak czytamy w "Party", wszyscy zaangażowani w prace na planie przeszli testy w kierunku COVID-19, mogą też liczyć na wsparcie lekarza epidemiologa. Plan zdjęciowy ma być też regularnie dezynfekowany i ozonowany, a ekipa wyposażona w tzw. środki ochrony osobistej.

Przypomnijmy, że "Usta usta" to polska adaptacja brytyjskiego serialu "Cold Feet". Na kanale ITV emitowany był nieprzerwanie w latach 1998 - 2003, pokazano wówczas pięć sezonów. Po trzynastu latach przerwy, w 2016 roku, Brytyjczycy także zdecydowali się na wznowienie produkcji. Od tamtej pory co roku pojawia się nowa seria. W styczniu 2020 roku rozpoczęto emisję najnowszego, dziewiątego sezonu.

Czy to właśnie powrót serialu "Usta usta" miał na myśli Paweł Wilczak, zapowiadając nowy projekt przy okazji premiery filmu "Pan T."? Trzeba przyznać, że aktor kazał telewidzom długo na siebie czekać. Po raz ostatni mogliśmy go oglądać na małym ekranie w 2012 roku w serialu "Reguły gry" emitowanym w TVN7. Od tamtej pory częściej pojawiał się w kampaniach reklamowych niż produkcjach serialowych, a kolorowa prasa rozpisywała się na temat kryzysu w związku Wilczaka i Joanny Brodzik. Wygląda jednak na to, że zła passa zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym aktora minęła.