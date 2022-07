Wraca do ukochanego show Polaków? Jeden program już wygrała

To będzie dla niej wyjątkowa jesień. Sylwia Madeńska, która jesienią 2019 r., wygrała pierwszą polską edycję "Love Island", prawdopodobnie ponownie zatańczy w "Tańcu z gwiazdami". Celebrytka póki co nie informuje wprost o powrocie do programu, ale zdradza, że wraca do tańca.