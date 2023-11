Wpadka "Wiadomości" TVP. Pod twarzą Tuska "były funkcjonariusz SB"

Punktem wyjścia było nagranie wypowiedzi Jana Orzyłowskiego, byłego esbeka, który zadał pytanie Donaldowi Tuskowi o odbieranie dawnych przywilejów takim jak on. - Za 10 lat pracy w policji politycznej mam 2160 zł emerytury po 54 latach. Czy to jest ta sprawiedliwość społeczna? Jak pan ma zamiar to złagodzić? - pytał rozgoryczony emeryt, a na ekranie pojawił się pasek "Jan Orzyłowski, były funkcjonariusz SB".