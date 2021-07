Kibic powiedział, co myśli o PiS. Mina dziennikarki TVP? Bezcenna

Zanim jeszcze dziennikarz zaczął swoją wypowiedź, pewien mężczyzna szybko do niego podszedł i próbował mu wejść w słowo. Gdy Plecan powiedział, że "fantastycznie ogląda się to spotkanie w takiej atmosferze", kibic Pogoni krzyknął prosto do kamery: "J***ać TVPiS" i "J***ać Jarka".