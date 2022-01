Wpadka w "Pytaniu na śniadanie". Ktoś ma problem z językiem polskim

Krzysztof Rześniowiecki zapytał prowadzących Małgorzatę Opczowską i Łukasza Nowickiego oraz ich gości, po co Pan Kleks wraz z 13-osobową załogą statku wyruszył w daleką i niebezpieczną podróż. Jedna z możliwych odpowiedzi była zapisana: "po guzik z pentelką". Oczywiście poprawny zapis to pętelka. Poza tym w pytaniu zastosowano dwa przecinki, które są zbędne, oraz błędnie zapisano określenie 13-osobowa, co widać na poniższym zdjęciu.