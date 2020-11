Wpadka TVN24. Pokazali fejkowy wpis posła PiS

Poseł Lech Kołakowski we wtorek rano ogłosił odejście z formacji Jarosława Kaczyńskiego. Decyzja spowodowana, jak tłumaczył na antenie radia RMF FM, ustawą "piątka dla zwierząt", spotkała się z błyskawiczną reakcją, byłych już w zasadzie, partyjnych kolegów. Niektórzy postanowili skomentować ją za pośrednictwem Twittera. Niestety, po raz kolejny okazało się, że to medium społecznościowe to wyjątkowo zdradliwe narzędzie. Boleśnie przekonał się o tym zarówno były Marszałek Senatu, Stanisław Karczewski, jak i dziennikarze TVN24, którzy nabrali się na fałszywy wpis Kołakowskiego.