Wpadka prezydenta Joego Bidena. Przeczytał o jedno zdanie za dużo

To był jednak tylko jednorazowy wybryk amerykańskiego polityka. Biden jest recydywistą. Na początku 2022 r., zapytany o skalę sankcji wobec Rosji, na wypadek jej agresji na Ukrainę, odpowiedział, że mogą być one znacznie mniejsze w przypadku "mniejszej inwazji". Komentatorzy i politycy zachodzili w głowę, co to znaczy "mniejsza inwazja".