Wpadka Polsatu. Ujawnili nowego uczestnika "Twoja twarz brzmi znajomo", a potem…

Rzecz jasna w Internecie nic nie ginie, więc wieść o Ciachorowskim można znaleźć na Instagramie fanklubu programu, który zawczasu zrobił screen. A przyczyny usunięcia wpisu mogą być różne, ale najprawdopodobniej ktoś pośpieszył się z postem albo przypadkowo go opublikował. Cóż, teraz pozostaje fanom czekać aż Polsat bez tego typu wpadek ogłosi, że gwiazda seriali jak "M jak miłość" czy "Na dobre i na złe" pokaże za kilka miesięcy, na co go stać przed mikrofonem.