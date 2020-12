Wpadka HBO. Naprawdę mogli to sobie darować

Biblioteka treści HBO Go ostatnio powiększyła się o wszystkie filmy z cyklu o Jamesie Bondzie. Od 1 grudnia abonenci mają nieograniczony dostęp do 25 filmów o najsłynniejszym agencie w historii kina. Wśród nich znalazł się naturalnie "Goldinger" z 1964 r. To trzeci oficjalny film z serii 007, a w rolę Jamesa Bonda ponownie wcielił się zmarły niedawno Sean Connery.