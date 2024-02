Wpadka goni wpadkę. Chaos w TVP

- Źle się dzieje w państwie TVP, można by powiedzieć. Czy to jest dziwne? W obecnej sytuacji telewizji publicznej raczej nie. [...] Ma się wrażenie, że zespoły TVP Info oraz "19.30" nie są jeszcze okrzepłe i zorganizowane w takim kształcie, by tworzyły zgrane i skuteczne teamy. [...] Przy bliższej analizie wpadek najczęściej komentowanych w ostatnich dniach, wygląda na to, że są skutkiem chaosu organizacyjnego. To oczywiście niczego nie usprawiedliwia, pokazuje stopień tego chaosu, stawia pytania o kompetencje obecnego zespołu i wzywa do jak najszybszego uporządkowania pracy - tłumaczyła specjalistka public relations i komunikacji marketingowej Dorota Anna Wróblewska.