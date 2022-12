Wpadka brytyjskiej prasy. Pomylili Agnieszkę Smoczyńską z Juliette Binoche

Agnieszka Smoczyńska po międzynarodowym sukcesie "Córek dancingu", które w Stanach Zjednoczonych ukazały się w prestiżowej serii The Criterion Collection, jak i dobrze przyjętej zagranicą "Fudze", stawia pierwsze kroki w wysokobudżetowej, anglojęzycznej kinematografii. Jej ostatni film "The Silent Twins" to polsko-brytyjsko-amerykańska koprodukcja, w której jedną z głównych ról zagrała Letitia Wright, znana z "Czarnej Pantery".