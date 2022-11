Wpadka australijskiej stacji. Kusznierewicz komentuje

We wtorek 15 listopada na terenie Polski doszło do eksplozji rakiety. Zginęły dwie osoby. Po spotkaniu Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych z najwyższymi władzami w kraju prezydent Andrzej Duda wygłosił nocne oświadczenie, w którym przekazał: - Nie mamy w tej chwili żadnych jednoznacznych dowodów na to, kto wystrzelił tę rakietę. Najprawdopodobniej była to rakieta produkcji rosyjskiej, ale to wszystko jest jeszcze w trakcie badania.