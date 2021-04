Woźniak-Starak zaskakuje. Przyłapano ją przed studiem TVN-u

Agnieszka Woźniak-Starak zaczęła swoją przygodę z mediami blisko 20 lat temu. Pierwsze kroki stawiała w radiu, ale nie da się ukryć, że to telewizja przyniosła jej największą rozpoznawalność i sympatię widzów. Najpierw karierę zrobiła w TVP, gdzie była m.in. gospodarzem programów jak "Kawa czy herbata?" oraz "Pytanie na śniadanie". W 2013 r. dziennikarka zdecydowała o przejściu do TVN-u. Dała się poznać widzom tej stacji dzięki m.in. "Ameryka Express" czy "Aplauz, aplauz!". Obecnie współprowadzi "Dzień Dobry TVN".

Tak się składa, że uliczny styl Woźniak-Starak różni się od tego, który widzimy w "Dzień Dobry TVN". Dowodem na to jest zdjęcie na profilu instagramowym programu. Celebrytka porzuciła koszulę na rzecz jasnej marynarki, co zgrabnie połączyło się z białym t-shirtem i jej kolorem włosów. Można spokojnie powiedzieć, że jest to niemal inna osoba. A wystarczyło zmienić tylko jeden element ubioru.