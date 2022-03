Wołodymyr Zełenski nie wytrzymał. Zanosząc się śmiechem przeprosił dziennikarzy

Jego grafik napięty jest do granic, co widać choćby w jego social mediach. Wołodymyr Zełenski jest tam bardzo aktywny, non stop kręci filmik, wrzuca zdjęcia, dzieli się newsami i zamieszcza przemówienia. Do tego oczywiście non stop działa na arenie międzynarodowej, łącząc się ze swojego biura z politykami z całego świata.