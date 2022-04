Wołodymyr Zełenski na gali Grammy: "Nasi muzycy śpiewają dla rannych w szpitalach"

Prezydent Ukrainy zauważył, że bomby, które Rosja zrzuca na Ukrainę, przynoszą ciszę i zaapelował do zgromadzonych na gali muzyków: - Wypełnijcie ciszę waszą muzyką! Zróbcie to dzisiaj, by opowiedzieć naszą historię. Mówcie prawdę o tej wojnie w mediach społecznościowych i w telewizji. Wspierajcie nas tak, jak tylko możecie. Tylko niech nie będzie ciszy. Wtedy nadejdzie pokój.