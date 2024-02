Wolna miłość i kosmici. Ta sekta twierdzi, że sklonowała człowieka

Uwielbiała go też telewizja. Dziennikarze chętnie gościli go w swoich programach, gdzie opowiadał o swoich kontrowersyjnych poglądach (Obwieścił się m.in. bratem Jezusa). Organizował spotkania, na których werbował nowych członków sekty. Obiecywał im, że się nimi zaopiekuje. Jego słowa trafiały głównie do młodych ludzi. Od Raela dowiadywali się, co powinni robić, by podobać się kosmitom: nie nosić ubrań, uprawiać wolną miłość (przede wszystkim z prorokiem, który zdaniem wielu ma obsesję na punkcie seksu) i nie rozmnażać się. Wkrótce przywódca sekty pod pretekstem wybudowania ambasady dla przybyszów zaczął pobierać od wyznawców pieniądze. I to nie małe - według zeznań byłych członków sekty, wypowiadających się w dokumencie Netfliksa, niektórzy zadłużyli się z tego powodu na duże kwoty.