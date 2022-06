"Wojna domowa" jest nieśmiertelna. Wszystko przez suchy chleb dla konia

Gruza twierdzi, że ten najpopularniejszy serial połowy lat 60-tych padł ofiarą złej woli twardogłowych i zacofanych dygnitarzy partyjnych. Nie podobało im się, a w szczególności Władysławowi Gomułce, że serial bardzo przyjaźnie odnosi się do bigbitu, muzyki z gruntu kontrrewolucyjnej. Ale najgorsze było to, że śmiało podejmował tematy, które naprawdę nurtowały nastolatków, np. edukację seksualną. Bo po co niszczyć tak piękne legendy o bocianach czy kapuście? "Wojna domowa" demoralizowała młodzież i należało skończyć z tym bezeceństwem.