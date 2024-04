Wojewódzki zwrócił się do widzów. "To, co ludzie wypisywali..."

- Uważasz, że ten film zatka ludziom dech w piersiach? Porwie ich ta historia? - pytał Wojewódzki. - Jeżeli to będziecie oglądać na tabletach i komórkach, to nie. To trzeba iść do kina. Po to robi się filmy w takim formacie, z takim rozmachem, żeby dać się porwać temu w kinach. Naprawdę czuć, że oni się w tym 1944 r. porwali na coś niemożliwego. Widzisz to, że dostają strzały nie wiadomo skąd. Idą, nie ma się za czym schować i padają jeden po drugim. Widać okrucieństwo. Nie ma tam romantyzmu - zachwalał Lichota, który w "Czerwonych makach" wciela się w Redaktora, czyli w postać wzorowaną na Melchiorze Wańkowiczu.