Zadrwił z Herbuś. Wskoczyła w strój kąpielowy i mu odpowiedziała

Wojewódzki początek nowego roku spędza w Ameryce Południowej i co jakiś czas wrzuca zdjęcie z wypoczynku. Ostatnie okrasił komentarzem, w którym nawiązał do uduchowionych wpisów Herbuś. Nie zostawiła tego bez odpowiedzi.

Zobacz: Palikot i Wojewódzki produkują piwo

"Na Instagramie co jakiś czas należy zamieścić cytat/sentencje w stylu Buddy, Gandhiego albo przynajmniej Edyty Herbuś... Oto moja ~ Żeby mieć ciastko i zjeść ciastko potrzebne są dwa ciastka..." - napisał dziennikarz.

Na co Herbuś odpowiedziała zdjęciem w kostiumie kąpielowym i ręczniku. I ze wspomnianym ciastkiem. Do Wojewódzkiego zwraca się per "Dziubasku".