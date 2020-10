Wojewódzki na zdjęciu z legendą rocka. "Pisał piosenkę, wyszła mu historia Polski"

Kuba Wojewódzki od początku wspierał osoby, które sprzeciwiły się orzeczeniu TK i wyszły na ulice. Jego najnowszy post nawiązuje do piosenki, która stała się jednym z symboli Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Dziennikarz opublikował zdjęcie z 1993 r. z Jarocina. Widzimy na nim Bogdana Łyszkiewicza, legendarnego lidera, założyciela i twórcę największych hitów Chłopców z Placu Broni.

Fani dziennikarza komentują treść posta, nawiązując do piosenki "Kocham wolność". Częściej jednak komentują wygląd Wojewódzkiego i porównują go do "Harry'ego Pottera": "Kubuś chodził w poterkach zanim były modne", "Polski John Lennon", "Normalnie Harry Potter", "Ale kiedy ty Kubuś na Hogwarcie byłeś?".