Wojewódzki ma problem. Widzowie zaczynają się odwracać

Premierowe odcinki 31. serii "Kuby Wojewódzkiego" można był oglądać w okresie od 7 września do 30 listopada. Program nadawany był we wtorki o godz. 22:30. Oczywiście na antenie TVN. Jak podają Wirtualnemedia.pl, najnowsza seria gromadziła przed telewizorem średnio 747 tys. osób. Co oznacza blisko 9 proc. spadek oglądalności w stosunku do jesiennej edycji programu w ubiegłym roku. Widownia zmniejszyła się o 65 tys. osób.