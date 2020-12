Dziennikarz TVN nie krył łez. Poruszające wyznanie o śmierci syna

Telewizyjny reportaż Wojciecha Bojanowskiego zatytułowany "Niech toną" został uznany za najlepszy w 2020 roku w swojej kategorii. Dziennikarz TVN przez kilka tygodni towarzyszył załodze statku Sea-Watch 3, który ratował nielegalnych imigrantów starających się za wszelką cenę dotrzeć do Europy. Ten przejmujący obraz zdesperowanych, uciekających z ogarniętych wojną i głodem krajów ludzi oraz obojętnych wobec ich losu Europejczyków, pod koniec listopada został nagrodzony na branżowym festiwalu Cannes Corporate Media & TV Awards 2020. We wtorkowy wieczór Wojciech Bojanowski po raz kolejny został doceniony, tym razem w kraju.

Ponad 4 tysiące migrantów uratowanych na Morzu Śródziemnym

- Później przechodziłem depresję, próbowałem montować ten materiał, ale płakałem nad klawiaturą. Nie do końca mi to wychodziło, ale dobrzy ludzie u mnie w firmie bardzo mi pomogli, więc w końcu udało się to złożyć - opowiadał dziennikarz, podkreślając, jak wielki udział, zarówno w tym zawodowym sukcesie, ale i powrocie do emocjonalnej równowagi po osobistej tragedii mieli otaczający go współpracownicy. Jak podkreślił Bojanowski, dzięki pracy Sea-Watch 3 niektórych bohaterów jego reportażu udało się uratować. Zdradził też, że po wielu miesiącach od tego wydarzenia szczęśliwy finał miała też jego rodzinna historia.