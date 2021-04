Włodarczyk pokazała fotkę z Konarowską. "Trochę od "Azja Express" się zmieniło"

Agnieszka Włodarczyk i Maria Konarowska wzięły udział w pierwszej edycji popularnego programu "Azja Express". Choć miały spore szanse na wygraną show, wyprzedzili je Michał Żurawski z Ludwikiem Borkowskim. Niemniej, to właśnie duet aktorek wprowadzał do programu sporo humoru i wdzięku, przez co cieszył się dużą sympatią widzów.